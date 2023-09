"L’estate sta finendo…" cantavano I Righeira qualche anno fa, ma a non finire mai è la nostra voglia di raccontare la Maremma.

Il numero di settembre di "Maremma Magazine" è in edicola e online ed ricchissimo come sempre di approfondimenti, notizie e curiosità su turismo, enogastronomia, eventi, itinerari, personaggi, storie e bellezze di una terra che non smette mai di stupire!

148 pagine, tutte da sfogliare, piene di cose belle. Il giornale è in vendita in tutte le edicole della provincia di Grosseto (e zone limitrofe). Per chi ama il digitale e preferisce leggerlo on line (da PC, tablet e smartphone) questo è il link: https:goo.glpG3sGP.