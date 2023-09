Maremma in vetrina. Turismo, dai bilanci alle sfide da affrontare. L’analisi di Marras

Cala il sipario sui talk show estivi alle Terme Marine Leopoldo II, a Marina di Grosseto, ma la stagione degli incontri proseguirà all’hotel Granduca di Grosseto, qualora si ritenga opportuno affrontare argomenti di attualità.

E la conclusione non poteva che essere dedicata al turismo, uno dei settori più importanti della nostra economia, anzi ai turismi, alle varie forme e modalità di accoglienza che la Maremma offre e non solo al mare.

Oggi alle 18.30 ospite del salotto di Giancarlo Capecchi, alle Terme Marine appunto, sarà l’assessore regionale al Turismo Leonardo Marras, grossetano, amministratore di grande esperienza, che non si tira mai indietro quando si tratta di approfondire un argomento e magari farlo in momenti non facili come sono gli attuali.

Si entrerà subito nel vivo con il giudizio che l’assessore Leonardo Marras darà sulla stagione ormai agli sgoccioli e che, almeno a quanto abbiamo verificato e letto dalle dichiarazioni degli imprenditori dell’accoglienza, non sembra aver soddisfatto le speranze che, nel primo assaggio di "voglia di vacanze" di italiani e stranieri, a Pasqua, sembravano molto più positive, quasi scontate. Non tutti però sono d’accordo, ci sono anche albergatori o anche gestori di altre attività legate all’accoglienza, che si sono detti entusiasti.

Dove sta la verità? Sicuramente "nella cassa" che ognuno ha valutato con il suo metro. Leonardo Marras ha una visione del settore non solo parziale, relativa cioè alla Maremma, alla sua costa, alla montagna, alle Terme e quindi fare un confronto con altre aree importanti (Versilia, per esempio) sarà interessante per capire quali provvedimenti prendere ai vari livelli di competenza: dagli stessi operatori agli amministratori.

Marras ricorda anche che "il turismo sostenibile è uno dei focus principali su cui la Regione Toscana sta lavorando da tempo, insieme ai territori organizzati in ambiti turistici omogenei, e che registra un livello altissimo di attenzione da parte dei viaggiatori. Diverse le azioni e i progetti già in campo: la Carta dei valori del turismo sostenibile, una sorta di decalogo elaborato, insieme, da operatori, amministratori ed esperti con cui si individuano le caratteristiche principali che definiscono la sostenibilità applicata al turismo; la continua evoluzione di Vetrina Toscana con l’obiettivo di ampliare la rete ed offrire la possibilità di conoscere, velocemente e con semplicità, l’intera filiera di un prodotto; poi gli atlanti, dei cammini e del bike, due grandi mappe interattive della Toscana a piedi e ciclabile, complete di offerte collegate, servizi e novità insomma che potrebbero essere di grande aiuto".

Il general manager della struttura Amedeo Vasellini, che in ogni incontro ha dato prova di grande signorilità con gli ospiti , ricorda ancora una volta che tutti coloro che vorranno partecipare sono i benvenuti e che ingresso e parcheggio sono completamente gratuiti.