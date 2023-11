Marcia della pace con la parrocchia

Una marcia per la pace per stare vicino ai popoli che stanno subendo l’ingiustizia della guerra. La veglia di preghiera, organizzata dalla comunità parrocchiale di Porto Santo Stefano e da don Sandro Lusini, si terrà oggi nel paese argentarino a partire dalle 21. Il ritrovo sarà davanti al palazzo comunale di piazza delle Meraviglie, dove il sindaco Arturo Cerulli farà anche una breve introduzione, seguito poi dalla lettura di testi sulla pace. Alle 21.15 ci sarà la partenza della marcia con i flambeaux, osservando il silenzio alternato da canti sulla pace. Alle 21.30 la veglia di preghiera si terrà infine nella chiesa di Santo Stefano Protomartire. Per stare più vicini a tutte quelle realtà che stanno purtroppo al centro della cronaca per i fatti legati alla guerra, di cui spesso a farne le spese sono i bambini e le persone innocenti.