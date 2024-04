"Maracanà", piscina e impianto a Porto Ercole: ecco i progetti

Impianti sportivi all’Argentario, novità in arrivo. Con un cambio di programma, perché il sintetico al Maracanà si farà. E per la piscina comunale dal 2025 si attende una nuova copertura e l’apertura per tutto l’anno, quindi anche in estate.

Al Maracanà di Porto Santo Stefano la giunta Cerulli ha deciso di tornare sui suoi passi: non più un nuovo impianto nell’area dell’ex Aeronautica, ma un nuovo terreno in erba sintetica, dopo che il progetto portato avanti dalla precedente amministrazione Borghini si era arenato. Per quanto riguarda la piscina di via del Campone, invece, ci sarà da rifare ex novo tutta la copertura, con un sistema che permetterà di utilizzare l’impianto anche in estate.

"Partendo dalla piscina – spiega Riccardo Picchianti, delegato allo Sport –, la struttura che sostiene il pallone esterno necessita di essere sostituita. Inoltre vogliamo sfruttare l’impianto tutto l’anno, quindi abbiamo optato per la demolizione della struttura in metallo con l’installazione di un pallone pressostatico, riqualificando inoltre il giardino e mettendo lettini e ombrelloni nei mesi estivi. Il progetto è in dirittura di arrivo e costerà circa 250mila euro, i lavori dovrebbero iniziare questa estate dopo la chiusura dell’impianto". Passando ai due campi sportivi. "A Porto Santo Stefano la richiesta è quella di avere un campo sintetico – prosegue –. A livello urbanistico, dopo l’estate sarà fatto il cambio di destinazione d’uso da parcheggio a impianto sportivo, la società per questa estate potrà ancora utilizzare l’area appunto come parcheggio, mentre in futuro dovrà trovare altri mezzi di sostentamento. La cifra sarà alta e tutto partirà dal 2025, dopo aver fatto la piscina. A Porto Ercole partiranno i lavori entro giugno con la riqualificazione di campo, tribune e spogliatoi, oltre alla semina dell’erba naturale. E ci sarà anche una palestrina, a un costo di circa 300mila euro".

Andrea Capitani