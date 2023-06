Maracanà, il Comune cambia rotta Niente sintetico, stadio ex novo

Al Maracanà di Porto Santo Stefano il sintetico non si farà. La scelta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Arturo Cerulli è invece quella di realizzare un campo sportivo ex novo nell’ex Aeronautica. Una decisione che non va giù a Domenico Picchianti (nella foto), ormai ex responsabile del settore giovanile dell’Argentario calcio, che ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili da dirigente della formazione biancoazzurra. Lui, assieme al Partito Democratico guidato dal segretario Guido Dubbiosi, aveva lavorato in prima persona per il progetto di realizzazione di un campo in erba sintetica da mettere al posto della terra pozzolana. "Ho presentato le mie dimissioni perché mi sono sentito preso in giro – commenta Picchianti –. Nel progetto iniziale mancava il parere positivo del Genio Civile, a causa del fosso che andava messo in sicurezza. La precedente amministrazione aveva dato incarico a un ingegnere per sistemare questo fosso. Il finanziamento di 400 mila euro, a causa di questo ritardo, sarebbe arrivato non adesso ma nel 2024, ma il Comune avrebbe potuto comunque fare i lavori. Cerulli ha detto che il campo non lo sistemerà perché per lui è un parcheggio, con l’intenzione di farlo nell’Aeronautica. Mi aspettavo da parte della società un po’ di seguito in questa battaglia, quindi ho deciso di farmi da parte con le dimissioni irrevocabili. Fare un sintetico avrebbe permesso una svolta per tutte le attività della squadra e i mancati proventi del parcheggio (circa 60mila euro all’anno) sarebbero entrati con altre iniziative, come i tornei e gli sponsor. Credo che sia una volontà politica, quindi ho deciso di farmi da parte dopo essermi speso per due anni per questo progetto, ringrazio Guido Dubbiosi che ha fatto moltissimo". La spiegazione arriva dal primo cittadino. "Sono sempre stato contrario al progetto dell’erba sintetica al Maracanà – sottolinea –. Ancora non era completato e non c’era ancora il finanziamento. Prevediamo invece di fare un nuovo impianto nell’ex Aeronautica, anche perché urbanisticamente quello del Campone è un parcheggio. Andrebbe cambiata la destinazione d’uso, quindi andiamo avanti con la nostra scelta fatta anche in campagna elettorale. Cercheremo di fare il campo ex novo il prima possibile. Domenico Picchianti deve capire bene la dinamica, non è la prima volta che lascia l’Argentario. Per quanto riguarda il fosso, al momento non ci è arrivata nessuna richiesta, ma se ci sarà da farlo lo faremo". Anche il Partito Democratico di Monte Argentario si esprime sulla questione. "Il Pd si è impegnato per promuovere la posa dell’erba sintetica – dicono – affinché i nostri bambini e i calciatori della prima squadra potessero giocare in un campo degno di tale nome. Bastava davvero poco per completare l’iter. La nuova amministrazione, per motivi ai più sconosciuti e per questioni di propria opportunità, ha deciso che questo progetto dovesse essere superato poiché, pensiamo, elaborato da altra amministrazione. Se il campo non sarà considerato più in sicurezza in futuro sarà precluso il suo utilizzo: speriamo che genitori, bambini e calciatori possano ribellarsi a questa ottusa e ottocentesca visione del nostro sindaco".

Andrea Capitani