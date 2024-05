Manzoni e il garantismo. Incontro della "Società. Dante Alighieri"

Nella Sala Pegaso della Provincia, domani alle 15 organizzata dalla Società Dante Alighieri, si terrà la conferenza "Alessandro Manzoni, un padre del garantismo? Storia della colonna infame”". Tratteranno l’argomento la professoressa Lucia Bastianini (docente di Lettere e ricercatrice alla Cattolica di Milano) e il professor Gaetano Insolera, (ricercatore e docente di Diritto penale all’Università di Bologna). Interverrà l’avvocato Massimiliano Arcioni, presidente della Camera Penale di Grosseto, con la cui collaborazione è organizzato questo incontro, coordinato dall’avvocato Paolo Bastianini, vicepresidente della "Dante Alighieri". L’iniziativa rilascia crediti formativi per gli avvocati. Nel suo approfondito studio sull’opera manzoniana "Storia della colona infame", la professoressa Bastianini ha inteso indagare la relazione fra menzogna e verità che connota la vicenda narrata ed esplicitare quale sia la verità ultima che l’autore vuole additare alla riflessione. Tale ricerca per Manzoni non può essere mai scissa da quella della giustizia.