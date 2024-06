Manutenzione ed efficientamento: i cantieri del Comune sul territorio

Oltre mezzo milione di nuovi investimenti per il territorio. È stata approvata nel consiglio comunale di Capalbio la variazione di bilancio da 790mila euro, di cui 520 di avanzo libero e 270 di avanzo vincolato proveniente quasi esclusivamente dagli oneri di concessione. Alcune delle risorse saranno investite nella manutenzione straordinaria dell’immobile della Protezione civile, con 70mila euro che saranno aggiunti ai 50mila euro provenienti dal Pnrr; 100mila euro saranno destinati al plesso scolastico di Capalbio capoluogo, per ridistribuire gli spazi e creare nuovi locali, secondo le necessità emerse e indicate dall’istituto comprensivo; 110mila euro andranno nel rinnovamento e manutenzione dei circoli di Giardino e del Chiarone, installando anche impianti fotovoltaici per ridurre i costi per le strutture; 115mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle strade del territorio, mentre 60mila euro serviranno a completare le opere delle strade di Torba Mare e Macchiatonda; infine, 30mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria del campo sportivo di Borgo Carige, per continuare le operazioni di riqualificazione e recupero del patrimonio pubblico. In consiglio comunale, inoltre, è stata approvata la variante al regolamento urbanistico che permetterà di effettuare, da parte del Consorzio di Bonifica, gli interventi di sistemazione del fosso della Barucola. Le operazioni, finanziate tramite fondi regionali, mirano ad attenuare il rischio di allagamento di via Sicilia. Continuano inoltre le operazioni di rifacimento delle strade, in particolare della strada della Morcola. L’intervento, che ha riguardato un tratto di circa tre chilometri, ha visto la chiusura delle buche presenti sul fondo non asfaltato e la ricarica e stesura della sede stradale con misto di cava. Le operazioni hanno avuto un costo di circa 18mila euro. Realizzata infine una rotatoria tra la provinciale 93 Pedemontana e la 149 Valmarina, grazie all’intervento da parte della Provincia di Grosseto.