Manutenzione di Adf a Poggio al Fico

Manutenzione al serbatoio di Poggio al Fico. I lavori di AdF sono in programma oggi dalle 8 alle 20 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nelle località di Cura Nuova nel comune di Massa Marittima, Palazzi nel comune di Follonica e alle utenze collegate nel tratto che va da località Poggio Corbello a località Poggio al Fico. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 20 del giorno stesso. A chi ha lasciato ad AdF i propri contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica vengono inviate e-mail e sms sulle temporanee chiusure del flusso idrico per manutenzioni programmate o straordinarie: per usufruire di quest’ultimo servizio, che permette di essere sempre informati sui lavori in corso, è importante inserire o aggiornare i propri dati, compilando l’apposito form on line a www.fiora.it/adf-da-te.html. Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento.