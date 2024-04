Manufatti irregolari. Provvedimento

Un controllo effettuato ieri dalla Polizia municipale ha fatto emergere una situazione edilizia ritenuta non in regola e alcuni manufatti al servizio dello stabilimento "Riva del Marchese" sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

"Il gruppo Erqole – spiega infatti la Direzione – comunica che alcuni manufatti presenti nello stabilimento ’Riva del Marchese’ sono stati sottoposti a sequestro preventivo, in quanto ritenuti abusivi e in violazione di legge.

Erqole, in totale buona fede e trasparenza, ha sottovalutato e mal interpretato alcuni aspetti tecnici e intende collaborare, sin da subito, con la Pubblica amministrazione, per individuare gli interventi necessari, nel rispetto della normativa vigente e tenendo dove possibile in considerazione l’imminente apertura della stagione".