"Mantovani Guitar Festival", gran finale

Giornata di chiusura per il Mantovani International Guitar Festival, organizzato dal Comune di Follonica in collaborazione con l’associazione LiveArt e la direzione artistica del maestro Fabio Montomoli. Oggi in programma ben tre concerti. Si inizia alle 16 al teatro Fonderia Leopolda con il concerto delle varie scuole di musica provenienti da tutta Italia, che terminerà con l’esecuzione di oltre 50 ragazzi uniti per l’occasione nell’Orchestra Mantovani. Un omaggio al noto chitarrista Alvaro Mantovani che tanto ha speso nella sua vita per dedicarsi all’insegnamento della musica e della chitarra ai giovani di Follonica. Si prosegue alle 18 al teatro Sala Eugenio Allegri di Follonica con "Mani, testa e cuore", con Paolo Mari alla chitarra e David Domilici alle percussioni, dove si fonderanno ritmo, armonia e melodia. L’ingresso sarà gratuito. Alle 21,15, sempre nel teatro Sala Eugenio Allegri via a Pasiòn Andaluza, con gli spagnoli Carles Pons alla chitarra, José Manuel Cuenca al pianoforte e Almudena Roca alla bailaora, con ingresso gratuito. Insieme al contributo della danza, formano un insieme musicale e visivo che circonda con l’aria della musica tradizionale spagnola. Il concerto sarà seguito da una cena etnica a cura di Altrimondi Bistrot (solo su prenotazione – tel. 366.6148769), nel ristorante del Teatro Fonderia Leopolda.