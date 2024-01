Mantovani entra nella squadra della Lilt. Servizio volontario per il noto chirurgo

Prosegue la crescita della Lilt Aps-Ets della provincia di Grosseto che oggi amplia il ventaglio delle importanti professionalità dei medici volontari che operano per la lotta ai tumori. Il dottor Ranieri Mantovani (nella foto), ex chirurgo dell’ospedale, entra in squadra per fornire ai soci Lilt uno screening proctologico per una diagnosi precoce. Il Rapporto Aiom (Associazione Italiana di oncologia medica) ha stimato un considerevole aumento di casi sia negli uomini (in maggioranza) che nelle donne, in crescita rispetto al 2020 rispettivamente del +1,5% e del +1,6%). Attualmente lo screening più comune per quanto riguarda una eventuale diagnosi precoce di neoplasia del colon retto è la ricerca del sangue occulto nelle feci: in caso di positività la persona entra in uno specifico percorso diagnostico-terapeutico. Il proctologo ha un ruolo importante nella diagnosi. Le ispezioni possono fornire un certo numero di parametri. Da questi esami si può capire se ci sono state fessurazioni o perdita di sangue (proctorragia) ed è perciò benigna, oppure indirizzare (considerando anche fattori come età e familiarità) verso un esame più invasivo come la colonscopia. I tumori dell’ultima parte dell’intestino sono la terza forma tumorale negli uomini e la seconda nelle donne. La prevenzione secondaria, ovvero gli screening di accertamento, è parte fondamentale delle attività della Lilt che prosegue nella ricerca di medici volontari. Perciò la coordinatrice provinciale Barbara Bricca e il direttore operativo Renzo Giannoni si appellano alla sensibilità degli stessi, proponendo loro di dedicare una minima parte del loro tempo e della loro professionalità alla importante missione della Lilt.