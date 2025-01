Maltempo, forti raffiche di vento. A Semproniano fino a 95 chilometri. Disagi in città e rami spezzati

GROSSETO Anche la provincia di Grosseto è stata interessata da un forte vento di Grecale che ha raggiunto raffiche fino quasi a cento chilometri orari. Così come in altre zone della Toscana, tanto che la protezione civile della Regione Toscana ha prorogato l’allerta gialla per vento forte anche per tutta la giornata odierna. Fino al tardo di pomeriggio di ieri record era stato fatto registrare a Semproniano, con 95 chilometri orari. E potrebbe non essere finita qui.

Per oggi, infatti, sono previste raffiche massimo fino a 100-120 chilometri orari (localmente superiori sui crinali). Nel corso della giornata e fin dalle prime ore della mattina di ieri ci sono stati anche alcuni interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale per rami pericolanti. Mentre in centro a Grosseto, i residenti hanno segnalato che le forti raffiche hanno fatto cadere la enorme recinzione di un cantiere in via Garibaldi. Tanto che è stato necessario l’intervento degli agenti della polizia locale e la chiusura temporanea della strada per riuscire a riportare la situazione alla normalità.

Fortunatamente non sono stati creati danni ingenti, solo qualche disagio. Sempre l’allerta meteo ha costretto anche ad un secondo rinvio della partita di Serie D, Grosseto Seravezza. Considerando che l’impianto non viene ritenuto ’sicuro’ in queste condizioni di vento. Per risolvere la situazione, dall’amministrazione comunale hanno fatto sapere che si sta lavorando per ovviare. A partire dalla mattina di oggi e per tutta la giornata, sono possibili deboli nevicate oltre i 200-300 metri sulle zone più orientali della regione.