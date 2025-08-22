Maltempo, disagi in Maremma. Bomba d’acqua all’Argentario. Sottopassi diventano trappole

GROSSETO

Un’ora e mezzo di pioggia, intensa. E’ bastato che l’ennesima perturbazione agostana lambisse la Maremma per fare danni. Il dato pluviometrico, davvero significativo, dice che sono caduti 130 millimetri di pioggia in due ore a Orbetello e a Monte Argentario, poco meno (tra i 70 e i 100 millimetri) in tutte le zone limitrofe. I tecnici del Consorzio stanno vigilando, sin dalla nottata, sui corsi d’acqua e sulle opere idrauliche. Il fiume Osa è stato interessato da un’importante piena, defluita senza provocare esondazioni e danni (picco massimo raggiunto poco dopo mezzanotte. Sono stati innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco impegnati tutta la notte tra mercoledì e giovedì per far fronte a decine di allagamenti avvenuti a Grosseto. Una squadra è intervenuta nel sottopasso di viale Sonnino per salvare quattro persone rimaste bloccate nel sottopasso mentre l’acqua continuava a salire. A bordo un adulto e dei ragazzi adolescenti. La squadra ha estratto tutti gli occupanti e li ha portati in zona sicura per poi rimuovere il mezzo e liberare la carreggiata. Oltre 50 gli interventi effettuati dalla mezzanotte in tutta la provincia. Nel territorio comunale di Manciano: in un’ora e mezza sono caduti oltre 90 millimetri di acqua ad una velocità di 40 millimetri orari. Molti i problemi sono stati registrati sulle strade a Marsiliana, diventata come un lago. Ronde di controllo della Protezione civile della Misericordia sono state attivate su tutto il territorio. Due persone sono state anche soccorse a Orbetello: una in un centro commerciale e l’altra ad Albinia, rimasto fermo con la sua auto mentre l’acqua stava salendo e stava entrando nell’abitacolo. La pioggia non ha risparmiato nemmeno la zona nord: a Follonica qualche locale è stato allagato sul lungomare e alcuni stabilimenti balneari, l’Ausonia e l’Orchidea, hanno avuto danni.