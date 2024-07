Malore durante l’immersione, sommozzatore dei vigili del fuoco soccorso al Giglio

Giglio Porto (Grosseto), 18 luglio 2024 – Colto da malore durante un’immersione, è grave. Succede all’Isola del Giglio: poco dopo le 13 un’ambulanza medicalizzata è intervenuta a Giglio Porto per soccorrere il sub 42enne, vittima di una probabile sindrome da decompressione. Si tratta di un sommozzatore dei vigili del fuoco che stava partecipando a un’esercitazione; il malore in fase di risalita.

E’ stato subito attivato l’elisoccorso di Viterbo che ha portato il 42enne a Grosseto in codice rosso per il trattamento in camera iperbarica. Sul posto anche la Capitaneria di Porto. Secondo quanto riporta l’Ansa, in serata le sue condizioni sarebbero migliorate.