Quando i suoi colleghi non lo hanno visto arrivare hanno iniziato a preoccuparsi. Hanno dunque provato e telefonare ma non rispondeva. Allora hanno avvertito l’albergo dove era arrivato il giorno prima. Gli addetti alla struttura sono andati in camera ma la porta era chiusa dall’interno con una doppia mandata di chiave. Sono stati dunque i vigili del fuoco, che sono arrivati poco dopo, a trovare l’uomo dopo essere passati dalla finestra, che era purtroppo morto.

Dovrebbe essere stato un infarto a stroncare un uomo di 44 anni, un rappresentante, che ieri mattina è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo nel capoluogo. L’uomo, molto riservato, aveva ordinato la cena in camera ma non l’aveva consumata. I sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto hanno ipotizzato un malore fulminante. Sul corpo alcun segno di violenza. Il corpo dell’uomo è stato portato all’obitorio del Misericordia in attesa delle decisioni del magistrato.