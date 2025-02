Malore durante la lezione. La 18enne ancora in ospedale. Amici e compagni l’aspettano

MONTE ARGENTARIOBuone notizie arrivano dal policlinico Le Scotte di Siena dove, da venerdì 7 febbraio, è ricoverata una studentessa di 18 anni di Porto Santo Stefano, che aveva accusato un malore mentre si trovava a scuola, in palestra. La giovane adesso è sveglia, anche se rimane in terapia intensiva sotto il controllo e le cure dei medici. Tanto l’affetto che la ragazza ha ricevuto in questi giorni sia dalla comunità di Porto Santo Stefano sia di Albinia, dove la ragazza studia all’Istituto tecnico economico Raveggi. Dai parenti ai compagni di classe della quarta A dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali e gli amici del paese, in tanti le sono stati vicino sin dai primi momenti, quando la giovane è stata portata con l’elisoccorso Pegaso al nosocomio di Siena dopo l’aggravarsi di un’emorragia cerebrale, per la quale è stato necessario un intervento chirurgico. Dopo l’intervento di decompressione dell’emorragia, la giovane è rimasta sedata per qualche giorno, dopodiché è stata svegliata dai medici e il suo decorso procede con ottime speranze di guarigione. La 18enne aveva accusato il malore durante l’ora di educazione motoria nella palestra dell’istituto.Chiamati i soccorsi, la ragazza era stata trasportata dal servizio di emergenza-urgenza del 118 al San Giovanni di Dio di Orbetello, ma le sue condizioni erano apparse più gravi del previsto. I medici avevano così deciso di far alzare in volo l’elicottero Pegaso, che aveva poi condotto la giovane all’ospedale Le Scotte di Siena. Dove la ragazza si trova da più di una settimana, in attesa di tornare sui banchi di scuola.Andrea Capitani