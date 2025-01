Magma e biblioteca insieme per i bimbi. Tante le iniziative a partire da lunedì 20

Tutte le nuove attività speciali del Magma e della Biblioteca della Ghisa per iniziare il 2025 saranno con creatività e divertimento. A partire da lunedì 20, il via ai nuovi laboratori per bambini, per iniziare l’anno con energia e nuove idee. Queste le date e gli orari degli appuntamenti: "Buoni propositi per l’anno nuovo - Biblioteca della Ghisa" lunedì 20 alle 17, "Role Play: The Foundry Workers" al Magma in programma il 29 gennaio alle 16.45, "San Valentino tra cuori e amicizia - Biblioteca della Ghisa" in programma il 10 febbraio alle 17. L’ultimo appuntamento riguarda il carnevale, una delle feste più attese del Golfo: "Crea la tua maschera di Carnevale" anche questa in programma al Magma il 19 di febbraio alle 16.45.