Maggiore sicurezza stradale. Attraversamenti pedonali. Via libera alla nuova illuminazione

Via libera dall’amministrazione comunale di Orbetello all’illuminazione di dodici attraversamenti pedonali nel centro storico lagunare: i lavori sono in fase di affidamento e la loro realizzazione potrà garantire una maggiore sicurezza alla circolazione stradale e – in particolar modo – ai pedoni in fase di attraversamento.

"Dopo l’esperienza positiva di via Donatori del sangue e via Marconi – spiega il comandante della Polizia municipale del Comune di Orbetello, Carlo Poggioli (nella foto) –, i cui attraversamenti pedonali sono illuminati dal cimitero alle porte, l’amministrazione ha inteso continuare con l’illuminazione degli attraversamenti pedonali anche in tutto il centro storico di Orbetello, tra via Mura di Ponente e via Mura di Levante, per un totale di dodici attraversamenti pedonali illuminati".

I lavori di realizzazione dell’illuminazione sono in fase di affidamento.

"E’ in corso – prosegue il comandante – la verifica dei requisiti del soggetto titolare dell’affidamento, mentre il confronto tra più ditte ha permesso un risparmio di circa il 20% rispetto alle opere soggette al ribasso del progetto".

Attraverso questo intervento saranno illuminati tutti gli attraversamenti pedonali dell’anello stradale che circonda il centro storico e corre sopra le mura, esclusa piazza del Popolo, la cui illuminazione risulta essere già sufficiente.

"L’illuminazione degli attraversamenti – conclude Poggioli – è stata prevista con due pali che portano i corpi illuminanti, in alcune situazioni questo non è possibile per la presenza di ostacoli e, in tal caso, sfrutteremo un unico palo che è cosa prevista dalla normativa essendo strade a senso unico di marcia. Un intervento importante che renderà più visibili ai conducenti gli attraversamenti pedonali e garantirà quindi maggiore sicurezza per i pedoni e per la circolazione stradale in generale".

Michele Casalini