"Madre Teresa di Calcutta" Una realtà ancora giovane con tante iniziative per la comunità

di Steven Santamaria

Da oggi inziamo il nostro viaggio nelle parrocchie della nostra Diocesi. E ognuna di esse ha una storia diversa da raccontare. Una delle chiese più in crescita, in questi ultimi anni, è sicuramente quella dedicata a Madre Teresa di Calcutta, in via Stati Uniti d’America. Si tratta della parrocchia più giovane della città, finita di costruire e consacrata solo pochi anni fa, nel 2018. Il suo parroco, don Marjan, nonché vicario zonale da tre anni, ci ha raccontato la vita all’interno della chiesa e le sue attività parrocchiali. Stiamo parlando di una chiesa nuova, moderna e soprattutto giovanile: "In questa chiesa – dice don Marjan – c’è una notevole affluenza di giovani: sono più o meno 200 i bambini che frequentano questa parrocchia, mentre ci sono anche circa una sessantina di ragazzi, adolescenti e ventenni, che fanno parte di questa parrocchia. Ci troviamo in un quartiere molto popolato, con famiglie molto numerose, che frequentano questa chiesa". Grazie anche al suo modo di fare, don Marjan ha allestito un ambiente dove i ragazzi possano sentirsi a casa e divertirsi: "Ci sono grandi spazi, giochi, campetti e un’area all’aperto, dove di solito organizziamo pranzi e cene. A questo proposito, ospitiamo anche la Sagra del tartufo che avviene solitamente a fine marzo. Ovviamente ci sono attività di catechismo, tutte parrocchiali, non ci sono associazioni esterne come gli Scout. È importante che i ragazzi vengano in chiesa con il sorriso e volentieri e si sentano come a casa. Siamo un gruppo forte e unito".

I giovani, sono divisi in tre gruppi parrocchiali, coordinati dai ragazzi più grandi, che vanno a fasce d’età. "Il primo – continua il parroco – va dagli 8 ai 14 anni, il secondo dai 14 ai 18 e il terzo dai 18 in poi. Questi gruppi si incontrano la sera nei giorni infrasettimanali. Abbiamo già iniziato ad organizzare il grest per la prossima estate". Inoltre, questa parrocchia offre anche molteplici servizi diversificati e utili a tutta la comunità: "Sin da quando è nata, la chiesa offre anche il servizio Caritas, per aiutare i più bisognosi. Ma, ultimamente, abbiamo proposto anche altre iniziative: teniamo corsi pre-matrimoniali, dedicati a chi non ha ancora fissato la data delle nozze, ospitiamo medici, che si mettono a disposizione, in un determinato giorno, per fornire visite gratuite. Ad esempio, sabato scorso, un medico-ortopedico ha effettuato delle visite nella nostra parrocchia. In più teniamo corsi di ginnastica e diamo ripetizioni di lingue straniere, tra cui inglese e latino. Infine – conclude – offriamo studio assistito e organizziamo delle lezioni di pianoforte".