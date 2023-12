Madonnino e Game Fair. Un binomio su cui puntare per crescere ancora

L’unione fa la forza.Dal 25 al 28 aprile si apriranno le porte della 44esima edizione della Fiera del Madonnino e della trentaduesima edizione del Game Fair. Tradizione e innovazione è il binomio che continua ad abbracciare Grosseto Fiere per la kermesse. Con 41.000 ingressi nel 2023 è l’unico evento che promuove l’agricoltura in Toscana, mettendo la tradizione a confronto con il futuro senza dimenticare sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Il Game Fair vanterà 250 eventi totali,150 espositori,315animali,5 Poligoni no fire,9 Linee di tiro con 30 Fucili in prova. Confindustria lancerà "Agritech 5.0", con focus tecnologico. A presentare la prossima edizione della fiera il direttore di Grosseto fiere Carlo Pacini, il presidente di Grosseto fiere Andrea Masini, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola,il presidente Camera di commercio di Grosseto Riccardo Breda, Fabio Becherini direttore di Banca Tema. "È il patrimonio culturale di un intero territorio – fferma Pacini –. Investire su una fiera significa investire sul futuro". "È il nostro evento dell’agricoltura – dice Breda – possiamo definire Grosseto come la capitale dell’agricoltura". "La fiera è totalmente attuale – afferma Limatola – e l’innovazione può combattere la crisi ambientale". "Grosseto Fiere ha cavalcato l’onda del cambiamento – spiega il sindaco –. Ma quanti Comuni partecipano a sostegno della fiera? Sarebbe bello vedere la solidarietà attiva per migliorare le condizioni di sostenibilità di Grosseto Fiere".