Madonna di Val di Prata, Cinigiano: Via ai Festeggiamenti! I festeggiamenti in onore della Madonna di Val di Prata a Monticello Amiata offrono una varietà di attività, tra cui pellegrinaggi, auto storiche, convegni sulla sicurezza stradale, spettacoli di ballo e cantanti lirici. Un'occasione per riscoprire l'aspetto spirituale del borgo amiatino.