Madonna delle Grazie, oggi il tripudio

GROSSETOArriva domenica la festa annuale della Madonna delle Grazie, ma da oggi parte il tripudio di preparazione, mentre sabato ci sarà l’offerta dell’olio per la lampada. Nel tempo liturgico pasquale arrivano le celebrazioni di una festa che rappresenta molto per la Diocesi di Grosseto: si tratta della festa della Madonna delle Grazie, compatrona della Chiesa di Grosseto. Lo scorso anno i festeggiamenti furono doppi: il 27 aprile, infatti, la sacra immagine dipinta a fine ‘400 da Matteo di Giovanni venne accolta nuovamente in cattedrale dopo tre anni di assenza, al termine del restauro che ha restituito particolare splendore a una immagine di una bellezza e intensità straordinari. Poi, la prima domenica di maggio, vennero celebrate le feste quinquennali. Quest’anno si torna all’ordinario, con la festa annuale, che comunque conserva tutta la sua forza e il suo significato. Organizzata dalla Congregazione Madonna delle Grazie e dal Capitolo della cattedrale è preceduta da un triduo, che ogni sera porterà tre parrocchie della città in Duomo per la preghiera del Rosario, l’omaggio floreale a Maria e la Messa. Il programma vede per oggi le parrocchie Maria SS. Addolorata, San Giuseppe e Santa Luci, per domani le parrocchie Sacro Cuore, SS. Crocifisso e Madre Teresa di Calcutta e per venerdì quelle di Cottolengo, San Francesco e Santa Famiglia che, ogni giorno alle 17.15.