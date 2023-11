Madame al Moderno. La data zero del suo tour indoor

Dopo essere riuscita a conquistare tutti con uno show indimenticabile al Mediolanum Forum di Milano, completamente sold out per il suo primo live in un palasport, ripartirà oggi il tour indoor di Madame con la data zero al teatro Moderno di Grosseto, data a cura di Leg Live Emotion Group.

Alle 21.15 la cantante salirà sul palco accompagnata dalla band che la segue sin dal primo tour, ovvero con Dalila Murano alla batteria, Karme (Carmelo Caruso) alle tastiere, Estremo (Enrico Botta) alla consolle ed Emanuele Nazzaro al basso. La direzione artistica e musicale è di Luca Faraone. Gli ultimi posti disponibili sono ancora prenotabili attraverso Ticketone e oggi dalle 17 direttamente nella biglietteria del teatro Moderno.

Madame è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione.