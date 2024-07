Lutto in città. Morta la maestra. Fiorita Bernieri

Il suo sorriso si è spento in una calda giornata di luglio all’ospedale Misericordia. Fiorita Bernieri, 58 anni, è morta dopo una lunga malattia, che l’ha strappata all’amore dei suoi cari, al marito Antonio Amadio e alla figlia Annalisa. Fiorita Bernieri era una maestra elementare (insegnava nella scuola di via Mazzini) ed era innamorata di ciascun alunno che si trovava di fronte. Nella sua carriera di apprezzata insegnante ha saputo apprezzare le innovazioni, la didattica, i progetti, che anno dopo anno sono serviti a far crescere i suoi piccoli alunni. Da un anno combatteva con una malattia subdola che non le ha lasciato scampo. Nella sua vita ha sempre dato spazio alle cose belle che giorno dopo giorno le si manifestavano in mille modi.

Aveva anche una passione per la bicicletta e per le lunghe passeggiate. Insieme a lei, la Fondazione Polo Universitario aveva messo in piedi un progetto triennale "Infinitamente grande, infinitamente piccolo", che si concluderà il prossimo anno scolastico. Il progetto ha portato i piccoli della scuola a compiere un percorso dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, grazie a due figure che hanno prestato la loro vita alla scienza: Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. I funerali della maestra Fiorita saranno celebrati oggi alle 16 alla parrocchia dell’Addolorata. In memoria di Fiorita, inoltre, i familiari chiedono che sia fatta una donazione all’associazione italiana per la ricerca sul cancro o ad un’associazione a scelta.