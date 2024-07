Lupo Rattazzi: "Lanterna e rischi incendi"

Una lanterna cinese nel giardino della villa a Santa Liberata, Lupo Rattazzi sporge denuncia. Ieri mattina il figlio di Susanna Agnelli – compianta ex sindaca del Comune di Monte Argentario – ha trovato l’oggetto all’interno del suo giardino, decidendo di rendere noto l’accaduto sulla pagina facebook "Argentario: chi se ne frega è perduto" e denunciando l’accaduto ai carabinieri di Porto S.Stefano.

"Trovata stamattina in giardino questa lanterna cinese (tutta bruciacchiata) – ha scritto –, vale a dire una piccola mongolfiera che vola grazie a una fiammella accesa che scalda l’aria. Quindi c’è qualche delinquente che per divertirsi mette a rischio la nostra zona, già in passato martoriata dagli incendi. Denuncia sporta ai carabinieri di Porto S.Stefano, che la inoltreranno alla Procura della Repubblica".