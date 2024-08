Lupi in pensione. Arcidosso saluta il brigadiere

AMIATA

Turni di notte, di giorno, con la neve, con la pioggia e sotto il sole. Dopo anni di lavoro, al servizio dei cittadini, è andato in pensione il brigadiere buono, all’anagrafe Fabrizio Lupi. Dal 1983 in forza all’arma ha servito dal 1989 sino all’otto agosto di quest’anno, ad Arcidosso, il ruolo di brigadiere e infine brigadiere capo. Dopo 41 anni e 7 mesi di servizio Lupi ha tolto la divisa, quella divisa che ha indossato con onore nei confronti dell’arma e dello Stato e con rispetto nei confronti dei cittadini del comune amiatino. Nei decenni in cui ha prestato servizio ad Arcidosso ha vissuto i cambiamenti anche nel suo mestiere ma mai è venuto meno il suo impegno. Prima di andare in pensione, Lupi ha dovuto far fronte a un caso molto difficile ancora con molti punti scuri, quello relativo all’omicidio del corriere Nicolas del Rio.