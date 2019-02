Grosseto, 20 febbraio 2019 - Aveva dichiarato di essere stato aggredito da due lupi in Maremma ma era tutto inventato. È quanto emerso dagli accertamenti effettuati dai carabinieri forestali della stazione di Paganico, coadiuvati dalle stazioni forestali di Roccastrada, Grosseto e di Somma Marittima, dal Nipaaf, dalla sezione operativa antibracconaggio di Roma e dal nucleo operativo di Grosseto. L'uomo, che in realtà era stato morso da un cane, è stato quindi denunciato per procurato allarme. Fin da subito, spiegano i carabinieri forestale della Toscana, «sono emerse forti contraddizioni nel racconto della presunta vittima e delle altre persone informate dei fatti, dopo che l'episodio era stato ampiamente riportati sulla stampa locale e nazionale». I fatti accertati sono diversi.

L'uomo, quel sabato 26 gennaio, non era da solo a passeggiare nei boschi, ma partecipava a una battuta di caccia alla volpe insieme ad altri cacciatori. L'uomo, tuttavia era senza fucile, poichè il porto d'armi risultava già sospeso a seguito di denuncia subita qualche tempo prima per uccisione di fauna protetta«. L'uomo, sempre secondo quanto riferito dai militari, nel tentativo di aiutare i colleghi cacciatori a caricare i cani sugli automezzi è stato morso da uno di questi, regolarmente detenuto e vaccinato. »Resta da chiarire perchè lo stesso abbia dichiarato - dicono i carabinieri - di essere stato morso da lupi, ingannando anche i medici, poichè non esiste nemmeno una esauriente documentazione medica sulle ferite provocate da questi animali, data la rarità dell'evento«. Oltre ad aver creato allarme ingiustificato, il caso è rimbalzato su tutti i giornali d'Italia, l'uomo ha inoltre costretto l'elicottero Pegaso a fare un lungo e costoso viaggio notturno per portare in urgenza i vaccini a Grosseto.