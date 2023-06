Luoghi del Tempo Passeggiata con Montanari

Sarà l’attore Francesco Montanari a concludere l’omaggio a Italo Calvino fatto dal festival "I Luoghi del Tempo". Anche la penultima giornata della rassegna infatti, oggi a Montepescali, sarà dedicata al celebre scrittore nel Centenario dalla nascita. Dopo Lella Costa, Stefano Bartezzaghi, Lorenzo Degl’Innocenti e i Petralana è il turno di Montanari concentrare la passeggiata nel centro storico del paese (inizio alle 18) sugli scritti e i pensieri di Calvino; con lui saranno presenti Gianluca Franci e Luca Mantiglioni a coordinare l’incontro. Francesco Montanari, diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, ha intrapreso da subito la carriera teatrale partecipando a spettacoli di successo tra cui "Romeo e Giulietta", per la regia Valerio Binasco, "Parole incatenate" per la regia di Luciano Melchionna, "Sunshine", diretto da Giorgio Albertazzi, "Fontamara", regia di Michele Placido e molti altri. Diventa noto al grande pubblico per la sua partecipazione nella serie tv "Romanzo Criminale" nel ruolo del ‘Libanese’. Alle 19.15 tornano i Petralana (il gruppo in duo è formato da Tommaso Massimo, voce e chitarra, e Marco Gallenga, violino), con la versione, con nuovi arrangiamenti live, del concept album "Oggi cadono le foglie" liberamente ispirato a "Il barone rampante". Il disco uscito nel 2010 racconta attraverso le canzoni i momenti più emozionanti della vita del Barone Cosimo Piovasco di Rondò; tutti i brani sono originali e prendono libera ispirazione dalla lettura del romanzo. Termina il programma (alle 20, il consueto aperitivo in collaborazione con l’azienda agricola La Pierotta, Caseificio Grosseto, Salumificio Mori e l’ Azienda agricola Silvia Leprai. I Luoghi del Tempo terminerà giovedì con lo scrittore Sacha Naspini, Vincenzo Levante e Rita di Tizio trio (in sostituzione di Carla Baldini e Officina del Malcontento). Il festival è organizzato dall’associazione "M. Arte".