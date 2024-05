Luoghi del Tempo. Fra natura e riflessioni

Inizia oggi il festival "I Luoghi del Tempo", giunto alla quattordicesima edizione.

Saranno Federico Taddia (giornalista, autore televisivo e divulgatore scientifico), Norberto Vezzoli (qui nei panni di "viaggiatore", giornalista e scrittore) ed Enrico Giunta (direttore del Parco regionale della Maremma), coordinati dallo scrittore Sacha Naspini ad inaugurare il programma del festival, a partire dalle 18 all’ingresso del Sentiero Faunistico A6 del Parco. Il titolo della passeggiata letteraria fa riferimento al libro di Taddia, "Bello Mondo" (scritto insieme ad Elisa Palazzi), testo che invita all’analisi e alla riflessione su una Terra da salvaguardare, realmente sostenibile e che, per l’occasione, si unisce a una maggiore conoscenza dell’ambiente circostante, al viaggio attorno al mondo naturale e non solo.

A seguire, alle 19, sarà l’attore e drammaturgo Lorenzo Degl’Innocenti a condurre gli spettatori in un diverso viaggio attorno al mondo attraverso le esperienze di grandi scrittori, letterati e filosofi (tra Nietzsche, Rousseau, Emerson, Kant, Kerouac e molti altri) con lo spettacolo itinerante "Canto della strada aperta": una passeggiata a tappe alla scoperta della letteratura e della filosofia del viaggio, dove ogni sosta ha il nome di una delle virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza), per condurre il pubblico in un percorso più intimo all’interno dell’uomo, metafora del cammino che esso deve percorrere per raggiungere la vera consapevolezza.

La serata si chiuderà alle 20 con un aperitivo a base di prodotti enogastronomici e vitivinicoli del territorio, offerti da azienda Cacciagrande, caseificio Grosseto e Salumificio Mori.

Il costo del biglietto è di 7 euro (5 per i possessori di Carta Conad che deve essere presentata al momento dell’acquisto). Informazioni e prevendite All’Iat di Follonica (via Roma 49, telefono 0566 52012). Prevendite on line su www.festivaldimaremma.it oppure www.iluoghideltempo.it