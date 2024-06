Luoghi del Tempo: "A piedi nudi sulla terra"

La rassegna "I Luoghi del Tempo" 2024 arriva a Terra Rossa, a Marina di Scarlino. Un importante esempio di archeologia industriale nel cuore del Parco nazionale delle Colline metallifere, per dare vita ad un progetto molto atteso: oggi e domani, infatti, sarà presentata, in anteprima nazionale, "A piedi nudi sulla terra", installazione sonora tratta dal testo omonimo di Folco Terzani a cura di Elio Germano. Sarà ancora possibile acquistare i biglietti per la prima serata, soltanto sul posto a partire dalle 23, mentre ci sono ancora posti disponibili in prevendita e online per quella di domani, per immergersi in un’esperienza nuova e di grande impatto emozionale.

Una performance sonora della durata di sei ore (non è uno spettacolo canonico) con 58 punti audio presenti, così da rendere il percorso ancora più immersivo. L’ingresso, per entrambe le date, sarà previsto dalle 20,30 e il pubblico, una volta tolte le scarpe, potrà entrare quando vuole e restare per tutto il tempo che desidera. Sarà vietato l’ingresso con i cellulari e con qualsiasi strumento elettronico, mentre i due autori non saranno necessariamente presenti durante la performance. "A piedi nudi sulla terra" è un’installazione sensoriale che, partendo dall’omonimo libro scritto da Folco Terzani, trasporta fisicamente il pubblico in un’altra dimensione.

I "Luoghi del Tempo" proseguirà per altri due fine settimana consecutivi per chiudersi lunedì 20, con grandi nomi dello spettacolo e della cultura italiani in programma, come Paolo Rossi, Altan, Paolo Hendel, Moni Ovadia in un progetto speciale insieme a Gabriele Coen e Ziad Trabelsi, Mario Perrotta, Peppe Voltarelli, Michele Staino. È organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada e Scarlino.