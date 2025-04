L’ultimo saluto ad Andrea Savelli. Commozione e partecipazione alle esequie del presidente Avis

Ieri, nel sabato di Pasqua, un mare di persone ha partecipato ai funerali di Andrea Savelli, il presidente dell’Avis di Castel del Piano morto per un malore improvviso pochi giorni fa. Il paese amiatino si è fermato per portare l’ultimo saluto ad Andrea. I funerali si sono svolti nella chiesa della Propositura di Castel del Piano e quando il feretro è arrivato è stato accolto da un lungo applauso, testimonianza della vicinanza alla figlia Martina, alla sorella, a tutti i familiari presenti al rito funebre. Una vicinanza che è stata La rappresentazione di un legame che resterà nel tempo. Sul feretro sono stati legati il fazzoletto della Contrada Monumento e una sciarpa della Juventus. Al rito funebre era presente il labaro dell’Avis locale ma anche degli altri comuni, quello dell’Avis Toscana e ha partecipato anche il presidente dell’Avis provinciale di Grosseto, Carlo Sestini. Presenti anche le rappresentanze delle Contrada di Castel del Piano: Monumento (la Contrada di Savelli), Poggio, Borgo e Storte, nonché il labaro della Misericordia di Castel del Piano, con tanti confratelli, visto che Savelli era anche membro della Misericordia. Molti in questi giorni hanno ricordato la persona di Andrea, il suo carattere e lo spirito che metteva in ogni attività di volontariato che faceva. Un ricordo particolare è quello del presidente del Motoclub Castel del Piano, Gabriele Panfi ed i suoi consiglieri: "Esprimiamo profondo cordoglio, oggi perdiamo un amico, una grande persona di profondo valore morale, un volontario sempre pronto ad aiutare ed a collaborare con le associazioni locali per la collettività. Educato con tutti, comunicativo, dispensava sorrisi e regalava una ventata di ottimismo a chi lo incontrava. Sportivo, innamorato della natura e dell’Amiata, del suo paese nel quale, con profondo altruismo si dedicava, spendendosi per il prossimo. Noi vogliamo continuare a ricordarlo com’era, inebriati dalle sue risate e dalle immancabili battute che alleggerivano la fatica ed incoraggiavano tutti a continuare a lavorare per il nostro paese! Sarà una Pasqua di resurrezione, nel ricordo di chi è stato, memori di ciò che ci ha insegnato e trasmesso, sarà sempre tra noi nell’aria e nel vento. Grazie Andrea!"

Nicola Ciuffoletti