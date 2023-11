L’ultimo saluto a Silvia: "Sarà molto difficile senza averla al fianco"

Momenti di grande commozione hanno avvolto il salone a piano detta della Casa del Popolo di Bagno dove era stata allestita la camera ardente per Silvia Rossetti. La città si è stretta intorno alla famiglia e la vicinanza, a questo grande dolore, si percepiva anche camminando per le vie della frazione dove si parlava a bassa voce. Il lutto cittadino era stato proclamato dalla sindaca Stefania Ulivieri che ha voluto ricordare Silvia in maniera accorata.

"Dolore, tanto dolore per la scomparsa di questa amica, sempre accanto a me – ha detto la prima cittadina –, mi mancheranno anche i suoi ritardi, ma gli impegni di lavoro che aveva erano tanti. Sono sicura che ci darà energia anche da lassù come era abituata a fare qui tutti insieme. Una grande guerriera sempre pronta ad aiutare gli altri".

Una partecipazione grande con tanti compaesani e compagni di partito ha fatto ala, in maniera partecipata, alla cerimonia funebre iniziata intorno alle 11 e che ha visto la presenza dell’onorevole Marco Simiani arrivato anche lui a rendere omaggio a Silvia. Affranta nel suo saluto la sorella Angela con cui gestiva il negozio Decor Maison specializzato in tendaggi per interni tappetti ed altri arredi.

"Eravamo due sorelle inseparabili – ha sottolineato Angela –, sia nella vita di tutti i giorni che nel nostro lavoro, sarà difficile per me girare lo sguardo in negozio e non vederla più".

Tanti gli interventi che si sono susseguiti in quella che è stato più un saluto che un addio e da tutti è stata sottolineata quella che è considerata una perdita per la comunità.

Dopo la sindaca hanno preso la parola Daniele Tonini, Giulio Querci, Mirko Mori, l’ex sindaco Mauro Giusti che non riusciva a trattenere la forte commozione, Vitaliano Castelli, Patrizia Scapin che ha ricordato come nella Commissione Pari Opportunità la Rossetti fosse sempre presente ed attenta alle necessità.

Alla commemorazione era presente il gruppo di minoranza Noi Per Gavorrano che, come ha detto Maule, ha voluto "porgere, uniti nel dolore, le nostre condoglianze alla famiglia".

Nel pomeriggio, alle 16.30, la salma è stata trasferita a Grosseto da parte dell’impresa funebre Masini, Bartaletti e Berti.

