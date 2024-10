Luigi Loffredo, l’omaggio. Intitolazione di una strada

Intitolata l’area comunale del Siluripedio a Luigi Loffredo. Si è tenuta la cerimonia di intitolazione di una zona del paese, con un’apposita targa, alla memoria dell’eroe di guerra scomparso il 2 aprile 1944. Presenti, oltre alla figlia Ines Loffredo e ai rappresentanti dell’amministrazione argentarina, anche le autorità e il corpo bandistico di Porto Santo Stefano Ivo Baffigi, che ha suonato in onore del concittadino prematuramente scomparso durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. La targa, benedetta dal parroco don Sandro Lusini, è stata posizionata nell’area situata nella zona del parcheggio del Siluripedio, che da adesso porterà il nome di "Largo Comandante Luigi Loffredo (1904-1944) Un Eroe".

L’iniziativa, chiesta a gran voce dalla figlia Ines sin dal periodo che precedeva l’anniversario della scomparsa del padre, è proseguita poi con un iter portato avanti dall’amministrazione comunale, che ha ritenuto opportuno ricordare il concittadino Luigi Loffredo a 80 anni dalla sua scomparsa. Un uomo insignito della medaglia d’onore per lunga navigazione di 2° grado (argento), conferitagli con decreto del Presidente della Repubblica il 6 febbraio 1964, deceduto durante il bombardamento aereo del 2 aprile 1944 a Roma nell’adempimento del proprio dovere come addetto all’approvvigionamento dell’Urbe. Proprio per questo l’ente ha deciso di mantenerne sempre vivo il suo ricordo e il suo esempio alle future generazioni.

Un memento toccante, quello della cerimonia, anche per le parole commosse della figlia Ines, che ha ricordato quanto grande fosse il cuore del padre anche nel prendersi carico di un compito arduo come quello in cui oi trovò la morte.