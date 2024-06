Luciana Bellini e le "Donne di Maremma"

"Donne di Maremma" è il titolo del libro di Luciana Bellini (edizioni Effigi) che sarà presentato oggi alle 18 nella "Libreria delle Ragazze", in via Fanti, a Grosseto. Con l’autrice dialogherà Luciana Rocchi.

"Donne di Maremma – dice Rocchi – è un libro molto locale, ma tutt’altro che localistico, malgrado i luoghi (l’entroterra della Maremma) l’autrice, Luciana Bellini (nella foto), maremmana per origini e vissuto, e la scelta linguistica dialettale. Hanno infatti un doppio registro i tanti brevi racconti di cui si compone: una storicità in termini di spazio e tempo (un Novecento di cui rimangono quasi solo le tracce nella memoria) e una valenza metastorica (lo sguardo sulle donne di una donna che si manifesta come una di loro, anche per l’uso della prima persona, mentre estrae dal vissuto delle sue donne un’idea di femminile). Il registro di questi racconti ambientati nelle campagne toscane è l’interesse per ognuno dei protagonisti, donne e uomini del popolo contadino, per i fatti delle loro vite e per quel particolare clima in cui erano immerse, in un tempo in cui non c’erano gradi margini per libere scelte. La povertà pesava su tutti, sulle donne c’era in più la subordinazione a una mentalità patriarcale. È un affresco vivo e a volte struggente di un passato recente e insieme lontanissimo".