Luca Aldi (Azione): "L'assessore Teglia è come un fantasma" a Orbetello

"Parafrasando Marx si può dire che un fantasma si aggira nel Comune di Orbetello: quello dell’assessore all’Urbanistica": queste le parole di Luca Aldi (nella foto), coordinatore di Azione Orbetello. "Entrato in carica nel 2018, con lo scopo di avviare e portare a termine il Piano strutturale e il Piano operativo – le sue parole –, si era dato un cronoprogramma serrato, secondo il quale tutto doveva concludersi nell’agosto del 2020. Nell’agosto 2023 siamo ancora nella fase delle osservazioni al piano operativo". "Ma la cosa più grave – prosegue Aldi – è che, dopo tutto questo tempo, le pagine che riguardano le principali problematiche del Comune, sono rimaste completamente bianche, mentre nel Piano strutturale si davano indirizzi specifici: 1) l’area della ex Aeronautica veniva definita come il "Parco del Benessere" e vi si prevedeva una dotazione di infrastrutture per la cura della salute, il benessere e lo sport, oltre a quote di edilizia residenziale e a un’area di verde pubblico.

2) Per la ex Sipe Nobel si prevedeva la realizzazione di un parco e il riutilizzo degli edifici esistenti nella parte adiacente all’Aurelia. 3) La ex Sitoco veniva, addirittura, definita "Parco della Ricerca" e vi si prevedevano destinazioni ricettive, commerciali e residenziali. Ma nel Piano operativo adottato queste aree di trasformazione non sono state inserite, forse perché non state trovate intese con il Ministero e i privati. Prosegue Aldi: "Per quanto riguarda l’ex Idroscalo si abbandona l’idea del Polo scolastico a favore di una riqualificazione degli edifici con funzioni di servizi, in partenariato pubblicoprivato, che poi era, sostanzialmente, il progetto della precedente amministrazione. In conclusione 5 anni di lavoro buttati al vento. E senza che l’assessore sia mai intervenuto pubblicamente per dare spiegazioni, rimanendo assente da tutti i media".-