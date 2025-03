Lotta alla processionaria del pino. Interventi sanitari fino a sabato

MASSA MARITTIMANel periodo primaverile sono ricorrenti le infestazioni di processionaria del pino che possono provocare disturbi alla salute dei cittadini ma anche degli animali. Per questo l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha previsto un intervento di lotta fitosanitaria contro il parassita che durerà fino a sabato. Gli esemplari giovani di processionaria del pino si presentano come larve di lunghezza compresa fra i 3 e i 4 centimetri. Queste larve sono ricoperte da una serie di peli urticanti che si possono staccare facilmente in seguito al contatto con l’animale o con l’umano, ma che possono essere facilmente staccati e trasportati anche dal vento. L’azione sarà riservata in via prioritaria alle aree urbanizzate e a quelle di interesse pubblico. Gli interventi nelle proprietà private, invece, verranno eseguiti subordinatamente alla disponibilità di automezzo con scala estensibile secondo l’ordine di presentazione delle domande.

I cittadini che riscontrassero la presenza di nidi di processionaria su piante situate nelle loro proprietà potranno richiedere l’intervento presentando domanda, utilizzando il modello presente nella pagina dedicata all’argomento della sezione "Notizie" del sito istituzionale dell’Unione: www.unionecomunicollinemetallifere.it. Da quest’anno la richiesta di intervento può essere fatta anche con una semplice mail a questo indirizzo: [email protected] e tramite un messaggio al numero whatsapp 331 5720442. Anche in questi casi le domande dovranno essere corredate da foto delle piante e dell’area per cui si richiede l’intervento.