Lotta al bullismo. Progetto finanziato

La Regione Toscana ha concesso al Comune di Gavorrano un finanziamento di 4.970 euro per il progetto presentato in materia di bullismo e cyberbullismo intitolato "Se io fossi te? Se tu fossi me?: L’empatia come strategia per prevenire fenomeni di bullismo", un programma di prevenzione e la lotta ad ogni forma di prevaricazione.

"Intervenire su temi di questo genere, in un contesto come quello in cui i nostri ragazzi stanno vivendo e affrontando le prime sfide delle loro vite – dice la sindaca Stefania Ulivieri –, è prima di tutto un dovere morale, e riuscire a creare percorsi ad hoc studiati da professionisti del settore, mira a rendere pienamente efficaci gli interventi che verranno svolti".

Il progetto è dedicato, in gran parte, ai ragazzi e alle ragazze frequentanti la scuola media, ragazzi che subiscono repentini cambiamenti fisici e necessitano di un ausilio nell’acquisizione di nuove competenze relazionali: tra gli interventi previsti ci sono anche laboratori teatrali.