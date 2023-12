Loris Abate: imprenditore di successo allevatore e anche mecenate

"Loris Abate ci ha lasciato, riposerà a Vetulonia". Così dava la triste notizia il nostro giornale il giorno dopo la sua scomparsa, avvenuta a Milano, oggi nel 2020. A distanza di tre anni vogliamo ricordarlo soprattutto per quello che ha dato al nostro territorio. Creatore di gioielli per tradizione familiare, fondatore nel 1960 della griffe Mila Schon, Abate è stato un imprenditore illuminato e presidente della Camera Internazionale della Moda italiana. Ha ideato e prodotto tessuti pregiati, foulard e cravatte, come quelle fatte per l’Inter di Moratti. A un certo punto della vita sceglie la tenuta del Baroncio a Vetulonia per godersi la famiglia, la moglie Carla, la figlia Maria Sole e gli amici. Ma non solo, lì dà lavoro a decine di persone che curano i prodotti della tenuta, distribuendoli oltre i confini nazionali con l’orgoglio della loro origine maremmana. Al Baroncio Abate alleva anche cavalli diventati dei campioni e organizza manifestazioni e concorsi ippici che danno visibilità al territorio. Da uomo generoso, Loris Abate sostiene infine idee e progetti con grande spirito filantropico. Per questo, siamo certi che ancora a lungo sarà ricordato come una grande persona e un’eccellenza maremmana.

Rossano Marzocchi