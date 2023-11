L’ordinazione sacerdotale di don Andrea

Il vescovo di Pitigliano, Sovana, Orbetello e Grosseto, monsignor Giovanni Roncari presiede la solenne celebrazione religiosa per l’ordinazione presbiterale del diacono don Andrea Covitto. La cerimonia fissata per sabato 9 dicembre, a cominciare dalle 10 nell’antica Cattedrale di San Pietro in Sovana. Grande attesa ad Orbetello. In vista di questo appuntamento il diacono Andrea Covitto, insieme ad altri futuri Sacerdoti della Toscana ha trascorso tre giornate di ritiro con il Vescovo di Bagno Regio. La comunità orbetellana si prepara. In questo modo, venerdì 24 alle 21, l’Unità Pastorale della cittadina lagunare ha organizzato la veglia di preghiera nella Chiesa di San Paolo della Croce a Neghelli. Giovedì 30 alle 21, un incontro sul Sacramento dell’Ordine a cura di don Stefano Scotto, all’Orartorio Sant’Antonio in via Dante.