L’Olio di Castiglione della Pescaia è pronto: "Bruschetta Day" per il primo assaggio

L’Olio di Castiglione è pronto, via al "Bruschetta Day" per il primo assaggio. L’oliveto soprastante il parcheggio di via Papa Giovanni XXIII gestito da Acot, l’Associazione Castiglionese Operatori Turistici, per conto del Comune di Castiglione della Pescaia ha raccolto quest’anno 7 quintali di olive, dai quali sono stati ricavati circa 70 litri di olio che potranno essere assaggiati negli eventi di promozione turistica programmati dall’amministrazione. Per assaggiare l’Olio di Castiglione il Comune ha pensato quindi al "Bruschetta day". Domenica 8 dicembre, al Villaggio di Natale in piazza Garibaldi, in occasione dell’accensione delle luminarie, bruschetta con l’olio nuovo e pane zucchero e vino novello per entrare ufficialmente nell’atmosfera natalizia. "Questa produzione – dichiara Paolo Pieraccini, presidente di Acot – è il frutto di una bella sinergia tra pubblico e privato che ha dato effetti virtuosi. Non solo è stata recuperata un’area abbandonata e riqualificata con la realizzazione di più parcheggi per gli ospiti, ma con questo intervento di salvaguardia ambientale è stato rimesso in produzione l’oliveto e migliorato il paesaggio, limitando anche il rischio incendi della zona".

"Grazie ad Acot per il nuovo raccolto – dichiara la sindaca Elena Nappi – che anche quest’anno ci regala un bel brand promozionale per il nostro territorio. Il turismo enogastronomico è una delle esperienze che vogliamo regalare ai nostri ospiti. Un esperimento di collaborazione pubblico-privato vincente che ci fa ben sperare di riuscire a farne un modello per nuovi accordi con altre associazioni".