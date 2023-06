Lo "Street Food" ritorna a Grosseto Buon cibo e divertimenti al "Cinghialino"

Dopo il grande successo ottenuto nel 2018, il tour targato Tts Food torna nel cuore di Grosseto da venerdì a domenica prossimi. "Sarà un evento di tre giorni dedicato al cibo di qualità e al divertimento – hanno detto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Luca Agresti - Il format più gustoso d’Italia tornerà sulle Mura medicee, trasformando il Bastione Molino a Vento (detto del Cinghialino) nel più grande ristorante a cielo aperto della Toscana". All’evento sulle Mura parteciperanno 25 Street Chef provenienti da tutta Italia che organizzeranno dimostrazioni e show cooking per promuovere la cultura enogastronomica dei territori italiani e del saper mangiar bene, utilizzando esclusivamente ingredienti e prodotti provenienti dal loro territorio di appartenenza. L’offerta sarà tra la più ricca e varia: ci sarà spazio per le tipicità regionali, come le olive e i cremini ascolani, la focaccia di Altamura e il tipico caciocavallo impiccato. Dalla Sicilia arriveranno cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, "pane ca’ meusa" e stigghiole alla brace, mentre dall’Abruzzo i tipici arrosticini. Si potranno trovare poi truck con hamburger di angus, pasta, griglieria, ma anche polpette, supplì e degustazioni di pesce, con cuoppi di frittura ma anche polpo arrosto. Per gli amanti del cibo etnico, sarà possibile degustare prodotti tipici della cucina indiana, ma anche nachos, burritos e tacos messicani fino ad arrivare alla cucina spagnola e cinese. Sarà presente anche un’area dedicata alle bevande, che proporrà aperitivi a base di prosecco, frutta e ottimi cocktail. Durante tutta la durata del festival saranno presenti gli artisti del Circus Village.