Lo chef Angè nel "Tempio" per uno show

Iniziativa del tutto particolare per Orbetello. Pettini Commerciale ed Il Tempio di piazza Duomo organizzano per martedì 31 (alle 16.30) la kermesse culinaria internazionale "Speciale Demo alla scopetta del sifone". Hanno aderito Welcome Maremma, consorzio di promozione turistica, e l’assessorato al Turismo diretto da Maddalena Ottali.

Lo chef internazionale Danilo Angè guiderà i partecipanti in un percorso completo di tecnica ed impiego corretto del "sifone" in cucina e nella preparazione di piatti particolari, come soffiati, a base di carne e pesce, spigole ed orate di Orbetello. "Lo chef invita tutti nel locale Il Tempio, in piazza Duomo – dicono Giulia, Giacomo e Mauro Pettini – dove sarà possibile scoprire infusioni istantanee, affumicature, spugne al ciocciolato gonfiato e molto altro".

Una prima uscita ufficiale del locale orbetellano in occasione di Gustatus, ma che i titolari intendono poi riproporre con altri eventi per tutto il periodo autunnale ed invernale, sempre proponendo cucina italiana ed internazionale.

Michele Casalini