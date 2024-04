L’Inter Club "Beccalossi" ha festeggiato il ventesimo scudetto

Anche a Grosseto è stata festa grande per il 20° scudetto dell’Inter. I soci dell’Inter Club Grosseto Evaristo Beccalossi che non hanno potuto seguire i nerazzurri a Milano si sono ritrovati al ristorante pizzeria da Maradona a Marina. Qui i tifosi hanno cenato e guardato la partita, prima di esplodere in un urlo liberatorio al fischio finale del derby. E’ stata una stagione intensa per l’Inter Club presieduto da Laura Lanini, che ha organizzato trasferte e iniziative fino alla grande festa per il tricolore.