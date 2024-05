Istia, notte molto agitata. Rubano un’auto e si schiantano. Danneggiati veicoli in sosta

Notte molto agitata quella tra lunedì e ieri a Istia d’Ombrone, la piccola frazione che si trova alla periferia est del capoluogo. Erano circa le 19.45 di lunedì quando qualcuno ha rubato un’automobile, una Lancia Y, dalla zona di via Aquileia, in città. I ladri – probabilmente due – dopo aver percorso la strada che conduce a Istia d’Ombrone, sono andati a schiantarsi contro due auto parcheggiate, una Mercedes e una Volvo. I due occupanti hanno abbandonato l’auto rubata e sono scappati probabilmente nelle campagne, facendo perdere le loro tracce grazie anche al buio della notte. Gli agenti della Polizia municipale che stanno portando avanti le indagini stanno controllando le immagini del sistema di videosorveglianza che si trova all’ingresso della frazione, ma anche quelle delle telecamere in città.

Ma la notte sopra le righe della frazione non è finita qui: poco distante il luogo dell’incidente, quattro ragazzi a volto scoperto si sono prima fermati per prendere le sigarette dal distributore automatico che si trova nei pressi del bar enoteca e poi hanno portato via una fioriera contenente piante grasse utilizzata come ornamento fuori dal locale.

In questo caso, però, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso nitidanente i volti dei ragazzi che, quindi, sono perfettamente riconoscibili.

"Mi è sembrato un dispetto – commenta una delle titolari dell’enoteca –. Parlavano tranquillamente di fronte al distributore delle sigarette, e poi hanno preso la pianta. E non capisco proprio il senso".

"Non è il valore in sé della fioriera – aggiunge –. Lo diceva Platone: i grandi devono educare i più piccoli. Forse siamo noi genitori che non ci stiamo comportando nella maniera giusta".

Questi ragazzi lei non li aveva mai visti: "Chissà da dove venivano - chiude –. I volti comunque sono riconoscibili, nessuno si è coperto nonostante avessero commesso un furto".