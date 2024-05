"Lavoro e rifiuti. Due priorità"

Matteo Buoncristiani ha iniziato le prime tre tappe della sua iniziativa "1 incontro al giorno". Durante le conversazioni con i cittadini sono emersi i primi punti del suo programma e alcune tematiche che stanno particolarmente a cuore ai follonichesi: il lavoro e il nuovo impianto di smaltimento rifiuti.

"La mia amministrazione comunale punterà a favorire un tessuto industriale attivo e vitale sul territorio – ha detto il candidato sindaco di centrodestra –. Ho registrato una partecipazione molto attiva da parte dei cittadini durante questi incontri e prendo in seria considerazione la preoccupazione diffusa riguardante la carenza di posti di lavoro e la precarietà di realtà che sembravano consolidate".

Buoncristiani si sofferma proprio riguardo la tematica del lavoro e delle attività produttive. "Se sarò eletto alla guida della città – dichiara – la mia amministrazione punterà a favorire il consolidamento di attività produttive che possano andare ad affiancare lo sviluppo del settore turistico. Il nostro territorio ha molte potenzialità e la mia amministrazione sarà improntata a massimizzare ogni opportunità che ci si presenterà per accrescere la ricchezza di Follonica e dei follonichesi". Conclude chiarendo la questione dell’impianto di trattamento rifiuti previsto al posto dell’inceneritore. "Siamo convinti che la demolizione dell’inceneritore di Scarlino debba essere ultimata il prima possibile – sottolinea –. Per quanto riguarda la nuova struttura riteniamo che non sia stata fatta al momento un’adeguata informazione su ciò che verrà fatto e le effettive ricadute ambientali sul territorio. Vigileremo che l’impianto sia una struttura all’avanguardia e rappresenti un’eccellenza rispettosa della Green Economy e ci impegneremo a coinvolgere i follonichesi nella discussione sulla realizzazione".

V.B.