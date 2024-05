Operatori sociosanitari. Iniziano i corsi

Al via i corsi per operatori socio sanitari specializzati e corsi base per operatori socio sanitari. Gli avvisi sono sul sito di Estar e c’è tempo fino a mezzogiorno di mercoledì 15 per candidarsi al corso di specializzazione: 400 ore, costo 250 euro, riservate a chi già ha una qualifica di operatore socio sanitario. Stessa scadenza per iscriversi al corso corso base abbreviato per diventare Oss, dedicato a chi è già addetto all’assistenza di base o possiede un titolo equipollente: anche in questo caso sono 400 ore di corso ma 500 euro il costo. Per chi parte da zero ci sarà invece il corso base completo: mille ore e mille euro di iscrizione, ma c’è tempo fino al 15 giugno per candidarsi. Nell’Asl Toscana Sud Est ne saranno organizzati due a Grosseto.