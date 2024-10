L’iniziativa del Comitato per la Vita. E’ il giorno del Mercatino dei Ragazzi

Torna oggi il "Mercatino dei Ragazzi", con l’obiettivo di acquistare un laser a Co2 per la cura dei tumori della pelle da donare all’ospedale di Grosseto. Il mercatino è organizzato dal Comitato per la Vita, l’organizzazione di volontariato nata nel 1983 con lo scopo di raccogliere fondi da donare al Misericordia per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. Come spiega il responsabile scientifico del comitato, Roberto Dottori, "il laser a Co2 è uno strumento di altissima precisione che consente di operare in campo dermo-oncologico riducendo, quasi annullando, le cicatrici. In questo modo è possibile procedere all’asportazione nel modo più efficace assicurando ai pazienti il massimo risultato anche nel rispetto della propria estetica". La partecipazione al mercatino è aperta a tutti gli alunni di elementari e medie di Grosseto e provincia. È consentita la vendita di qualsiasi genere di merce: giochi e giocattoli di ogni tipo, francobolli, libri e giornalini, cartoline, chincaglierie e cose simili. Le iscrizioni sono ancora aperte questa mattina dalle 7,30 alle 12 e possono essere iscritti i ragazzi da 5 a 13 anni compiuti. Anche quest’anno ci sarà l’Isola Ecologica, un’area accanto alla segreteria del Comitato in piazza Esperanto, transennata e sorvegliata a partire dalle 17. Lì i ragazzi dovranno portare ciò che non hanno venduto e che non vogliono riportare a casa. A ciascun banchino saranno consegnati dal Comitato i sacchetti di Sei Toscana. Il materiale raccolto sarà donato alle associazioni benefiche che ne faranno richiesta. Infine anche quest’anno ci sarà la "Fiera della solidarietà" sempre più maremmana: hanno infatti contribuito ai premi alcune delle più importanti aziende del territorio.