L’importanza di fare sport. Divertimento, salute e socialità

Perché è importante lo sport? Questa è la domanda che ci siamo posti noi alunni della 3°A della scuola "Mazzini" di Porto Santo Stefano.

Secondo noi è importante praticare sport fin da bambini, per mantenersi in forma, in salute e per socializzare con nuove persone. Inoltre lo sport può essere utile per svagarsi e per staccare dalla scuola. Gli sport sono molti ed è difficile capire quale sport fa per te, per lo più se si è in paese è ancora più difficile viste le poche strutture sportive.

Una volta deciso lo sport da fare, di certo in paese è facile praticarlo e fare gruppo con gli altri ragazzi, che magari conosci già perché sono tuoi amici o perché comunque li hai visti in giro o a scuola. Però, se poi sei bravo e vuoi salire di livello, andando per esempio a giocare in una squadra di una grande città, devi superare un provino. Se passi il provino ci sono anche delle selezioni e, considerando che se passi ti dovrai trasferire lontano, sicuramente fai anche fatica ad integrarti in un gruppo già formato.

Per saperne di più di sport abbiamo fatto un sondaggio tra le classi della nostra scuola e su 180 alunni, che abbiamo intervistato, 168 praticano sport, di cui cinquantuno praticano calcio, trentatré praticano basket, ventiquattro pallavolo, nove tennis, dodici atletica, venti danza, quattro canottaggio, sei ginnastica artistica, sette pallanuoto, una persona pratica boxe e una persona equitazione.

Alcuni di questi sport vengono praticati nei comuni limitrofi, ma possiamo comunque vedere che all’Argentario c’è una ampia varietà di sport, cosa che in tanti altri paesi non succede.

C’è però da dire che riguardo le strutture sportive di Porto Santo Stefano, abbiamo un po’ di carenze. Infatti alcuni sport, per poter essere praticati, devono appoggiarsi alle strutture di altre discipline. Per esempio l’atletica si pratica al campo sportivo, al Centro Sportivo La Rosa e nella palestra della scuola primaria; al Palazzetto dello Sport si praticaNO basket, pallavolo e ci si fanno i saggi di danza e ginnastica artistica.

Il Centro Sportivo La Rosa e il Palazzetto dello Sport ospitano anche la "Settimana dell’amicizia" organizzata dalla parrocchia, dove delle squadre create dai ragazzi si sfidano in tornei sportivi. Questo può causare problemi di convivenza e di organizzazione dei calendari per la gestione delle strutture!

In conclusione possiamo dire, che nonostante ci possano essere delle difficoltà, lo sport è sicuramente uno degli elementi più importanti della vita dei ragazzi e dei bambini, anche nei piccoli centri come il nostro.