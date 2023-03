L’importanza dell’Anbi: tutela del territorio grazie a progettualità e sinergia d’intenti

L’Anbi Toscana associa e rappresenta i Consorzi di bonifica della Toscana, istituiti dalla LR 792012, che operano nel settore della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche. I sei Consorzi presenti sul territorio toscano progettano e realizzano principalmente opere per lo sviluppo delle coltivazioni e curano la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse a disposizione. Si tratta di interventi di tutela e oculato utilizzo delle acque volti al miglioramento della fertilità e resa del suolo e allo sviluppo di produzioni agro-zootecniche e forestali.

L’azione sul paesaggio avviene attraverso la progettazione e la realizzazione di opere di bonifica con le situazioni di un territorio che cambia in continuazione. La struttura organizzativa di Anbi coniuga l’interesse privato e pubblico, condivide scelte con le Regioni, Comuni ed altre istituzioni di rilevanza per la tutela del paesaggio e delle risorse. Anbi ha un proprio Statuto, la guida è affidata ad un Direttore generale che coordina l’attività e la progettualità dei consorzi associati composti da organi di indirizzo e soggetti eletti, facenti parte anche dell’Assemblea che risulta composta complessivamente da 28 membri e che ha come compito principale quello di vagliare i vari progetti di riqualificazione del territorio.