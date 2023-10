L’importanza del canto. Aperitivo in inglese con Carla Baldini

2Oggi alle 18, nel "Loft" di via Mazzini, a Grosseto, per il ciclo "L’Aperitivo parla Inglese" ci sarà l’incontro con Carla Baldini (nella foto) sul tema "Every breath we take: il respiro, il canto". Carla Baldini (cantante, direttrice di coro), parlerà di quanto sia importante respirare bene per cantare bene e di come cantare possa migliorare la qualità della vita.